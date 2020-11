Il controverso intervento di Padre Fanzaga: "Coronavirus complotto criminale per creare il mondo di Satana"

ITALIA – “Questa epidemia è un progetto, ben preciso, per colpire l’Occidente. Io l’ho sempre attribuito al demonio. Non ha dubbi padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria intervenuto durante la rubrica ‘lettura cristiana della cronaca e della storia’.

Secondo Fanzaga, “l’epidemia non viene dai pipistrelli o dal mercato di Wuhan. Il coronavirus è un progetto criminale delle élite mondiali con la complicità forse di alcuni Stati per instaurare una dittatura sanitaria e ridurci come zombie”.

Nel suo controverso intervento Padre Fanzaga, l’obiettivo sarebbe “quello di eliminare tutti quelli che non stanno giocando a questo gioco, realizzando il mondo nuovo – che sarebbe quello di Satana – dove noi saremo tutti degli zombie. A mio parere è una cosa reale, non campata per aria. E hanno tutti fretta di realizzarla entro il 2021”.