Marcia indietro: l'Echinaforce non fa miracoli contro il Covid

TURGOVIA - L'Echinaforce non ha effetti miracoli sul Coronavirus. Il Virology Journal, che aveva dato il preparato di erbe creato da un'azienda vicina a Turgovia come una soluzione contro la malattia, fa marcia indietro.

Nei giorni successivi erano subito salite alla ribalta molte voci critiche, che avevano osservato come l'effetto antivirale delle compresse fosse stato visto solo in provetta. Il principio attivo quando entrava in contatto col virus faceva sì che il virus stesso non si riprendesse. Ma per poter dire che l'Echinaforce abbia davvero qualche possibilità di sconfiggere il Coronavirus servirebbero test clinici.

Adesso la correzione dello studio afferma che è necessario il contatto diretto con le particelle virali affinché il preparato abbia un effetto contro il virus.

Swissmedic aveva subito messo in dubbio quanto emerso, aprendo anche un'inchiesta per pubblicità ingannevole, il Medico Cantonale Merlani aveva ironizzato affermando che anche la grappa ticinese allora aveva un effetto benefico sul virus. Intanto, le vendite di Echinaforce erano aumentate esponenzialmente.