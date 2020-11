Alla faccia del non assembrarsi! In Italia per le scarpe Lidl dimenticano le regole anti Covid

ITALIA - Alla faccia delle distanze e del non assembrarsi! In Italia tutti paiono essersi dimenticati le regole che abbiamo imparato negli ultimi mesi per contenere il Covid a causa di un paio di scarpe. Già, e non scarpe da red carpet, bensì quelle, ormai a ruba in tutta Europa, della Lidl.

Incredibile ma vero. Da Nord a Sud, ancora prima dell'apertura dei centri commerciali, c'era la fila per accaparrarsi le sneakers marcate Lidl, al prezzo di 12,99 ero. Ciascuno poteva acquistarne quante voleva, tanto che molti hanno fatto letteralmente incetta. Qualcuno ha detto che le stava acquistando anche per gli amici, altri hanno ammesso candidamente che vogliono rivenderle su Internet, non manca chi si è lamentato del fatto che, non essendoci un numero massimo, non ha trovato niente.

In tutta Italia, erano esaurite attorno alle 13, ovvero cinque ore dopo essere state messe in commercio. Una nuova moda? Oltre alle scarpe, c'è l'intero kit del Lidl Fan, anche ciabatte, calzini e magliette. Le sneakers erano disponibili in blu, in giallo e in rosso.

La Lidl non ha intenzione di venderne altre, o almeno non subito, perchè afferma che come tutti i suoi prodotti erano in edizione limitata. E in Internet un prodotto da nemmeno 15 euro ora si trova in vendita anche a 2'700!