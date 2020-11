Info PMI si tinge d'oro: ospiti illustri nell'edizione speciale

LUGANO – La rivista pensata per le aziende dalle aziende esce con un numero speciale distribuito gratuitamente in tutte le caselle commerciali del Cantone e disponibile negli uffici postali in tutta la svizzera Italiana, a partire da domani. INFO pmi si tinge...d’oro. Nella copertina, nei contenuti, nel valore e nello spirito. La rivista pensata per le aziende dalle aziende è lieta di annunciare la pubblicazione del numero più importante e significativo di questo difficile anno.

Il numero oro è ricco di contenuti, interviste e opinioni per celebrare al meglio un piccolo, ma grande traguardo: l’aver fatto conoscere e presentato da vicino oltre 1’500 realtà imprenditoriali presenti nel nostro Cantone. Nell’editoriale dell’importante numero – che verrà distribuito gratuitamente a tutte le caselle commerciali del Ticino – il direttore Sacha Cattelan fissa gli obiettivi in vista del prossimo anno: “Noi di INFO pmi – dice – assicuriamo che continueremo a dare spazio, visibilità e valore alle nostre realtà che ogni giorno lottano per sopravvivere con sforzi enormi ed apprezzati”.

All’interno del numero oro saranno presenti i punti di vista del Consigliere federale Ignazio Cassis, Marina Masoni, Alberto Petruzzella, Tito Tettamanti e...non solo. No, perché l’edizione oro della rivista annovera pure i preziosi interventi del sindaco di Lugano Marco Borradori e quello di Locarno Alain Scherrer. Finita qui? Nemmeno per sogno. Perché oltre ai citati spunti di riflessioni si potranno leggere anche le presentazioni delle realtà che con fatica e orgoglio rappresentano il Ticino attraverso i propri prodotti e servizi.

Da leggere, rileggere ed apprezzare anche l’intervento del presidente della Camera di Commercio del Cantone Ticino Andrea Gehri, autore di una panoramica a 360 gradi sul mondo dell’imprenditoria ticinese.