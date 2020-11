Maroggia, acqua nuovamente potabile

MAROGGIA – L'acqua corrente a Maroggia è tornata a essere potabile. Lo comunica il Municipio tramite una nota in cui avvisa "la spettabile utenza che in riferimento all’avviso di non potabilità dell’acqua di martedì 24 novembre 2020 ed a seguito di controlli eseguiti dall’Azienda acqua potabile, vi comunichiamo che a partire da subito l'acqua è nuovamente potabile.È pertanto revocato l’ordine di non potabilità".

"Non sussistono – precisa – restrizioni o impedimenti al consumo. Rendiamo attenta la cittadinanza che l’annuncio di non potabilità dell’acqua del 24 novembre 2020 è stato dichiarato per motivi precauzionali e non è un fatto negativo, ma una garanzia che i responsabili degli acquedotti agiscono secondo quanto stabilito dalle nuove leggi, procedendo a frequenti analisi, anche nei momenti più sfavorevoli, come ad esempio nel caso di questo devastante rogo che ha distrutto il Mulino di Maroggia".