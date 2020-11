"Sciare sarà possibile. E attenzione al Black Friday, altrimenti..."

BERNA – Si sta stabilizzando la situazione in Svizzera in merito all'emergenza coronavirus. È però fondamentale "continuare a rispettare le misure anti-Covid", ha ricordato il consigliere federale Alain Berset in un incontro con i media. Un incontro in cui Berset ha pure chiarito quello che sarà l'inverno in Svizzera sulle piste da sci dopo che l'Italia ha chiesto la chiusura di tutti gli impianti.

"In Svizzera – dice – rimarremo aperti, a patto che ci siano dei piani di protezione da rispettare. Una chiusura degli altri paesi metterebbe però a rischio la Svizzera. Vogliamo evitarlo e siamo in contatto con le altre Nazioni". Berset ha parlato anche del vaccino. "Non ci sarà un obbligo e l'obiettivo è quello di fornire le dosi gratuitamente".

All'incontro con i media ha preso parte anche Lukas Engelberger, presidente della Conferenza dei direttori della Sanità. "I casi sono in diminuzione, ma sono comunque tanti. È presto per parlare di eventuali prossimi allentamenti. Un appello voglio lanciarlo in vista del Black Friday: evitate assembramenti. Se non stiamo attenti, la pagheremo a Natale con un altro aumento dei casi".