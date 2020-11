A Lugano ci saranno i mercatini natalizi, Bellinzona rinuncia alle tende e alla pista di pattinaggio ma punta sulle luci

LUGANO/BELLINZONA - Lugano e Bellinzona ufficializzano i loro programmi natalizi, rimasti in sospeso sino all'ultimo causa Covid. Il Municipio di Lugano conferma che anche quest’anno in città si terrà il tradizionale mercatino di Natale, con misure accresciute di sicurezza e controllo.

Considerato l’annullamento di molti eventi, il Municipio ritiene importante mantenere una

programmazione che consenta alla popolazione di vivere, seppur con delle restrizioni, l’atmosfera natalizia. Con l’albero illuminato in Piazza della Riforma, le proiezioni in Piazza San Rocco e il Bosco incantato al Parco Ciani, anche il mercatino sarà parte del Natale di

Lugano.

Invece di un distanziamento di almeno 0.5 metri tra le postazioni, per le strutture in Piazza Manzoni è prevista un’area ad accesso limitato (al massimo 90 persone) con un distanziamento minimo di 4.5 metri, che diventa 6 metri in altri luoghi della città. Sarà inoltre contrassegnata una zona di attesa per i clienti a 2 metri dalle casette, così da favorire un flusso ordinato. Vigerà naturalmente l’obbligo di portare la mascherina.

Anche il perimetro del mercatino di Natale è stato riorganizzato: alcune postazioni saranno ubicate in Contrada di Verla, piazzetta della Posta e in altri luoghi dove lo spazio è conforme alle esigenze, mentre non sono previste casette in via Nassa e Piazza Dante, poiché in queste zone vi è già un flusso sostenuto di passanti.

Bellinzona (come Mendrisio) rinuncia invece al villaggio con tende e pista di pattinaggio ma la Città ha deciso di mantenere gli alberi nelle piazze dei quartieri e di potenziare l’illuminazione natalizia stradale, con un potenziamento o un rinnovo delle luminarie nei quartieri di Claro e Monte Carasso, nonché sulla parte bassa del Viale Stazione a Bellinzona (altri quartieri seguiranno a tappe nei prossimi anni). Saranno anche previsti giochi di luce su alcuni edifici storici o piazze dei quartieri di Bellinzona e Giubiasco: la Chiesa Collegiata, Piazza del Sole, Piazza indipendenza e Palazzo civico a Bellinzona, la Chiesa Santa Maria Assunta e la parte bassa di Piazza Grande a Giubiasco.

Ci sarà anche un programma di intrattenimento musicale ambulante che farà da sottofondo per chi si sposterà a piedi o in bicicletta tra le vie di Bellinzona e Giubiasco per fare acquisti.



Inoltre, viene altresì proposto il progetto di arredo e decoro dei quartieri di Bellinzona e

Giubiasco in collaborazione con le rispettive Società dei Commercianti. E per offrire comunque un punto d’incontro e svago ulteriore in Piazza del Sole, visto anche il successo dell’arredo esterno posato durante Sconfinare e l’esposizione del Nuovo Quartiere Officine, sarà mantenuto durante le festività anche il soppalco, con tavoli, sedute e panche, cui si aggiungerà un piccolo allestimento di decorazioni natalizie.



Sempre in tema di commerci, sono state sviluppate due iniziative per stimolare gli acquisti e

renderli in qualche modo protagonisti di questo Natale. Innanzitutto, il Municipio di

Bellinzona, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione dell’Autosilo Piazza del

Sole, ha deciso di alzare le barriere di due autosili in occasione delle giornate di apertura

straordinaria dei negozi, permettendo così ai cittadini di parcheggiare gratuitamente in centro

Città. Il parcheggio all’Autosilo Piazza del Sole sarà dunque gratuito l’8 e il 20 dicembre 2020,

mentre all’Autosilo Cervia lo sarà il 13 e il 24 dicembre. Per entrambi gli autosili sono inoltre in

vigore delle agevolazioni per chi fosse interessato all’acquisto di una tessera prepagata.



Viene poi proposto un concorso, interamente gratuito, volto a risvegliare la creatività e lo spirito delle feste e che vedrà premiate le migliori vetrine natalizie di commercianti, negozianti o esercenti dei 13 quartieri della Città.