Contagi, il dato più alto della settimana. Ma scendono gli ospedalizzati

BELLINZONA - Arriviamo al venerdì ed ecco il dato più alto a livello di contagi di tutta la settimana in Ticino. Le nuove infezioni da Coronavirus sono 279, per un totale da inizio pandemia di 15'211.

I decessi sono 5 come ieri, per una somma totale di 523.

I dati legati alle ospedalizzazioni dicono che il numero di nuovi ricoverati è in linea con quello dei giorni scorsi (sono 23), fortunatamente le dimissioni sono di più, 25. Scende il numero di persone ricoverate, oggi sono 357 (5 in meno di ieri), con 39 di esse in cure intense (ieri erano 42).