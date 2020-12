Berset studia l'inasprimento delle misure sulle piste da sci

BERNA – In Svizzera si scierà. Con delle limitazioni, ma si scierà. Lo riporta la Sonntags Zeitung spiegando che il consigliere federale Alain Berset si è chinato sul tema e sta cercando soluzioni per evitare assembramenti negli impianti sciistici dopo le pressioni ricevute dai paesi vicini.

Verranno, quindi, messi dei limiti di capacità agli impianti di risalita e create delle zone di attesa pensate appositamente per far rispettare le distanze agli sciatori. Sulle piste, inoltre, ristoranti e baite dovranno chiudere alle 15:00. Misure non condivise dai gestori degli impianti sciistici. Secondo il presidente di Ski Valais Beat Rider, intervistato da 20 Minuten, “i danni sarebbero enormi e milionari”.

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha twittato ieri che il dialogo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte proseguirà “per cercare soluzioni adeguate”.