Il Consiglio Federale studia il piano anti-Covid per Natale

BERNA – Uno sguardo al cielo ad ammirare le prime nevicate e uno a Berna in attesa di conoscere le nuove norme del Consiglio federale, pronto a informare la popolazione nel pomeriggio di oggi. Nell’incontro informativo previsto a Berna, infatti, i consiglieri federali annunceranno quelle che saranno verosimilmente le ‘regole per le feste’, ma non solo. Si parlerà pure delle discusse stazioni sciistiche, per le quali si prospettano ulteriori misure restrittive, nonostante il parere negativo del Consiglio Nazionale. Si proverà – riporta la SSR – a insistere ulteriormente anche sul telelavoro.

L’Ufficio federale della sanità pubblica lo ha proposto a inizio settimana: alzare a dieci il numero massimo per gli assembramenti purché limitati a persone provenienti da massimo due nuclei famigliari. Secondo la stampa d’Oltrealpe, però, la proposta non convince appieno le autorità in quanto considerata troppo restrittiva e di difficile applicazione.

Resta, quindi, da capire la strategia del Consiglio Federale in viste delle feste natalizie. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nella giornata di oggi.