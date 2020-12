Sorrisi e preoccupazioni: meno morti e contagi, più ospedalizzazioni

BELLINZONA - Oggi si registrano, per fortuna, meno decessi rispetto ai giorni scorsi: sono 3 le persone ad aver perso la vita a seguito del Covid, portando il totale da inizio pandemia a 580.

I contagi sono 219, un dato più basso di quello della seconda metà della settimana. Il totale sale a 17'034.

Per quanto concerne le ospedalizzazioni, il saldo ricoverati-pazienti purtroppo è alto. Sono state ospedalizzate infatti 34 persone a fronte di 15 dimissioni. I pazienti che si trovano in nosocomio per Coronavirus sono 350, di cui 39 in cure intense. Si tratta del dato di ricoveri più alto da inizio pandemia, col numero degli ospedalizzati che di conseguenza cresce. Stabile quello relativo alle cure intense.