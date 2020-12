Meno nuovi ricoveri rispetto a ieri, ma risalgono i decessi: oggi sono 9

BELLINZONA - Più contagi e più morti rispetto a ieri in Ticino, anche se per fortuna diminuiscono i nuovi ospedalizzati.

Passando ai numeri: le persone risultate positive nelle ultime 24 ore sono 224, per un totale da inizio pandemia di 17'258. Purtroppo 9 malati hanno perso la vita, portando la somma totale a 589.

Per contro, 20 pazienti hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, a fronte di 15 che sono potuti tornare a casa. Gli ospedalizzati sono 351, di cui 38 in terapia intensiva (il primo numero sale di una unità rispetto a ieri, quando c'erano però stati più nuovi ricoverati, la seconda scende di un'unità).