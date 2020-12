Berset convoca in videoconferenza e rimprovera i Cantoni che non stanno facendo abbastanza. Tra cui il Ticino!

BERNA - In conferenza stampa Alain Berset aveva bacchettato alcuni Cantoni, rei a suo modo di vedere di non applicare misure abbastanza rigorose per combattere il Covid, facendo dunque sì che nel Paese ci siano delle zone con contagi alti, che preoccupano. Non aveva fatto nomi, ieri lui e Simonetta Sommaruga hanno discusso con questi Cantoni in videoconferenza, rimproverandoli.

Berset avrebbe chiesto coerenza nelle misure, con la chiusura per esempio dei centri ricreativi, forse i ristoranti, almeno per qualche tempo, e con la diminuzione del numero di persone che possono partecipare a un evento. Se non dovessero intervenire i Cantoni in modo deciso, lo farebbe la Confederazione, ha detto il Consigliere Federale.

Alla videoconferenza hanno partecipato Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Campagna, San Gallo, Soletta e Turgovia, oltre al Ticino. Tutto hanno annunciato che prenderanno misure. Il Consiglio di Stato ticinese si riunirà domani.

Le indiscrezioni in merito a questa chiamata collettiva sono state confermate da Christian Favre, portavoce del Dipartimento federale dell’interno (DFI).