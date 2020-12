Compri una BMW e vinci una Mini? Al Garage Rivapiana, che festeggia 50 anni col marchio tedesco, si può!

MINUSIO - Garage Rivapiana SA nasce nel 1970 come concessionario BMW a Minusio e ancora oggi, dopo cinquant’anni di attività, è un punto di riferimento per un marchio tra i più importanti e prestigiosi del mondo.

“Siamo tuttora un’azienda a conduzione famigliare – ha raccontato Ali Hoballah, direttore e consulente di vendita, intervistato dalla rivista dell’Unione Professionale Svizzera dell’Automobile (UPSA) - costituita da un solido e affezionato gruppo di collaboratori che da anni lavora con grande professionalità ed entusiasmo. Per noi è molto importante che il rapporto familiare che ci lega si instauri anche con il cliente e che, dal momento in cui entra in contatto con noi, si senta a casa propria. Siamo orgogliosi di rappresentare un marchio così prestigioso da cinquant’anni. Sicuramente mio suocero, Hansludwig Fritzsche, ha fatto una scelta lungimirante nel rilevare l’attività del Garage Leoni, fondato nel 1958. Per quanto mi riguarda, lavoro con il mio marchio di automobili preferito, perciò posso solo ritenermi fortunato”.

Negli ultimi anni, ha spiegato il direttore del Garage Rivapiana, “abbiamo investito molto nella nostra attività, dapprima nel 2016 con la costruzione della nuova sede di via San Gottardo, dove si trovano lo showroom e il reparto vendita di veicoli nuovi, e oggi con la completa ristrutturazione della sede storica di via Simen, dove operano i reparti officina e servizio ricambi, amministrazione e vendita di auto occasioni. Anche la formazione continua del personale è fondamentale per rimanere aggiornati e per essere competitivi sul mercato. Per questo tutti i reparti sono costantemente sottoposti a corsi di aggiornamento da parte di BMW Svizzera”.

