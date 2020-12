"Attenzione ai falsi vaccini"

MONDO – In Gran Bretagna, da oggi, parte la distribuzione del vaccino contro il Covid. La Svizzera, probabilmente, dovrà attendere gennaio 2021, ma è bene spalancare gli occhi. Già, perché c’è il pericolo di “potenziali attività criminali in relazione alla falsificazione, il furto e la pubblicità illegale di vaccini anti Covid-19”, sottolinea l’Interpol in una nota inoltrata ai 194 membri.

Secondo l’Organizzazione internazionale della polizia criminale “ci sarà un vero e proprio assalto da parte di tutte le attività criminali al vaccino Covid mediante siti web fasulli e farmaci contraffatti”. Da qui, l’invito alla popolazione di prestare la dovuta attenzione quando si acquistano farmaci sul web.