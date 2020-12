Lombardia zona gialla da domenica. I ticinesi dovranno...

ITALIA – L'ufficialità arriverà soltanto nelle prossime ore. Ma quelle che era solo l'indiscrezione è destinata a diventare certezza: da domenica la Lombardia diventerà zona gialla. Lo ha preannunciato il governatore lombardo Attilio Fontana in un post pubblicato sui social.

Un allentamento che, però, durerà soltanto pochi giorni. Il DPCM firmato dal premier Conte in vista delle festività natalizie prevede, infatti, una serie di ulteriori restrizioni su tutto il territorio nazionale.

La domanda, quindi, sorge spontanea: cosa cambierà per i Ticinesi? Niente, o poco e niente. Sulla vicenda, va detto, regna comunque la totale incertezza. Secondo quanto trapelato dai media italiani e non, chi vorrà recarsi in Italia dalla Svizzera dovrà annunciarsi obbligatoriamente al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale (ASL).

Contemporaneamente all'annuncio andrà fornita una prova che attesta la negatività a un tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia. Chi dovesse non presentare il risultato dovrà sottoporsi a un isolamento fiduciario per due settimane.

La misura non interessa, ovviamente, frontalieri e chi si sposta per motivi professionali.