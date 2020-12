Giornata nera: da un mese circa non c'erano così tanti contagi

BELLINZONA - Era da metà novembre che non si aveva un numero di nuovi contagi così alto in Ticino: nelle ultime 24 ore, se ne registrano 326 (un numero simile si era registrato il 4 dicembre). Il totale sale a 18'432.

I decessi sono 10, si torna in doppia cifra dopo una decina di giorni. In tutto il Covid si è portato via 625 persone in Ticino.

I nuovi ricoverati sono 25, la buona notizia è che i decessi sono di più, 28. In ospedale ci sono 346 persone, di cui 43 in cure intense (5 ricoverati in meno di ieri ma il dato di chi è in cure intense è il più alto del mese di dicembre).