Anche in Svizzera i dati più alti della settimana. Ma il tasso di positività resta invariato

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera si registrano 5'136 con 106 decessi. Si tratta dei dati più alti della settimana, escluso lunedì che però presenta i numeri dell'intero weekend. È la prima volta che i decessi, questa settimana, vanno in tripla cifra.

Da inizio pandemia si contano 373’831 casi accertati e 5'396 decessi.

Aumentano i casi e aumentano anche i tamponi, in 24 ore ne sono stati eseguiti 33’861, col 15,17% di positività, un dato che non si allontana molto da quello di una settimana fa, quando i contagi erano di meno.

Sono stati ricoverati in ospedale 174 pazienti.

28’938 persone sono in isolamento e 30’893 entrate in contatto con loro sono in quarantena, mentre coloro che devono rispettare la quarantena dopo essere tornati da paesi sulla lista nera sono in 192.