Bellinzona cambia il Natale: addio alle proiezioni cinematografiche per famiglia e esibizioni musicali

BELLINZONA - Le misure emanate oggi dalla Confederazione cambiano anche i piani del Natale bellizonese. Infatti, avrebbe poco senso mantenere attivo un programma come quello previsto con le chiusure domenicali, quando presumibilmente ci sarà poca gente in giro.

"Il Municipio, nel rispetto delle direttive emanate oggi dalla Confederazione in vigore da

domani sabato 12 dicembre, comunica che parte del programma di Natale in Città è revocato.

Non avranno in particolare luogo le proiezioni cinematografiche per le famiglie previste alla

domenica", si legge in una nota.

"La chiusura domenicale dei negozi impone anche la rinuncia alle attività collaterali previste in

tali giorni, quali le esibizioni musicali di strada e l’apertura degli autosili", prosegue.

La prossima settimana, a seconda dell'evoluzione della situazione, verrà proposto un aggiornamento.

Per ora non si sa se altre città, Lugano in primis che tra le polemiche ha mantenuto il villaggio natalizio, modificheranno i programmi.