Via libera al vaccino negli Stati Uniti. Trump: "Prime vaccinazioni in meno di 24 ore"

STATI UNITI – La Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia del farmaco degli Stati Uniti, ha dato il via libera all'approvazione d'emergenza del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech. La reazione di Donald Trump non si è fatta attendere: "Le vaccinazioni – dice – inizieranno in meno di 24 ore".

Tramite un video pubblicato su Twitter, Trump ha spiegato che "le prime dosi sono già state inviate in ogni Stato. È negli Stati Uniti che stiamo fermando la pandemia. Per noi si tratta di un miracolo medico aver sviluppato un vaccino sicuro ed efficace in meno di nove mesi". I primi ad essere vaccinati, secondo i criteri già stabiliti dalla Fda, saranno il personale medico ed ospedaliero in prima linea e gli ospiti delle case di riposo e di lunga degenza.

Gli Stati Uniti sono il sesto Paese ad approvare il vaccino Pfizer-BioNTech dopo Gran Bretagna, Bahrein, Canada, Arabia Saudita e Messico.