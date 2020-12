In coda, al freddo, per chiedere cibo. "Mai vista una cosa del genere a Milano"

MILANO – “Immagine che entra in testa e nel cuore e poi sta lì, in fissa…”. Con queste parole Lidia Bianchi pubblica un video su Twitter che rapidamente fa il giro del web. Un video triste, privo di parole. Perché spesso le immagini fanno più rumore.

Un video triste perché immortala centinaia di persone in fila – con mascherine e distanziamento – per chiedere aiuto e cibo alla onlus ‘Pane Quotidiano’. “Ci passo spesso – commenta l’autrice del post –, ho vissuto lì per trent’anni ma non ho mai visto una cosa così”.