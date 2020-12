Dal Grott Mobil 11mila franchi in beneficenza. E il pranzo di Natale si terrà in versione anti-Covid

TICINO – “Le ondate pandemiche si sono fatte sentire anche tra gli Amici del Gruppo Grott Mobil. In questo 2020 infatti non hanno partecipato e animato le piazze per il 1. Agosto e per la Festa d’Autunno. Non per questo il gesto benevolo viene fatto anche quest’anno”, spiega il coordinatore Samuele Degli Antoni. “Saranno devoluti ben 11'000 CHF ripartiti fra le associazioni: Telethon, Fondazione Francesco, Associazione Alessia, Sport invalidi Lugano SIL, Shark Team (nuoto), Fondazione Tamagni e Fondazione Bignasca.

Novità per il pranzo di Natale

Proprio a causa delle ondate di Covid-19 Gli amici del Grott Mobil hanno architettato, modificandolo il Pranzo gratuito di Natale alla Mensa Betlehem della Fondazione Francesco, diretta da Frà Martino Dotta ubicata a Porza (Casetta gialla vis-à-vis la Cornèr Arena). Non verrà annullato per evitare assembramenti, bensì mantenuto ma con regole diverse.

Sem Degli Antoni illustra i dettagli: “Innanzitutto chi vorrà mangiare un pasto caldo nel giorno della Natività dovrà contattare lo 091/605.30.40 (dalle 8.30 alle 14.30, entro venerdì 18 dicembre). Le modalità di consumazione saranno 2: la prima ritirandola dall’esterno della Mensa; la seconda e solo per gli impossibilitati tramite consegna a domicilio da parte dei nostri volontari. L’obiettivo è quello di raggiungere più persone bisognose possibili, per offrire e condividere in nostra compagnia il pranzo natalizio seppur distanti ma...rigorosamente vicini!”.