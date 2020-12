In Germania torna il lockdown: "Serve agire subito"

GERMANIA – "Le misure non hanno funzionato. Serve un'azione urgente". È con queste parole che che la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato un nuovo lockdown in Germania dal 16 dicembre al 10 gennaio. E non si tratterà di un lockdown 'light'. Le chiusure riguarderanno negozi non essenziali, scuole e asili nido. Inoltre, sono vietati assembramenti all'aperto e, in vista di Capodanno, la vendita di fuochi d'artificio.

"Il coronavirus – ha detto il presidente della Baviera Markus Soeder – è fuori controllo. La pandemia è una catastrofe e sta provocando la più grande crisi da 50 anni a questa parte".

Con il lockdown di quasi un mese, l'obiettivo "torna quello di poter ricostruire le catene di contagio", ha aggiunto la Merkel.