Tre fermi per la lite a Bellinzona

BELLINZONA – In relazione alla lite avvenuta il 02.12.2020 poco prima delle 8 in un appartamento di uno stabile in Piazza del Sole a Bellinzona, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che negli scorsi giorni sono stati arrestati un 21enne, un 24enne e un 30enne, cittadini svizzeri domiciliati nel Bellinzonese.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di aggressione, vie di fatto, lesioni semplici, coazione, sequestro di persona e minaccia. Il 21enne e il 24enne sono stati nel frattempo rilasciati.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.