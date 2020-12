Care Team, un sopporto nelle tragedie. Nel 2020 supporto anche alla task force piscologica per il Covid e al contact tracing

BELLINZONA - È stato presentato negli scorsi giorni, in videoconferenza, il resoconto annuale di attività del Care Team Ticino: 65 interventi, 322 persone assistite per 440 ore di intervento. Oltre ad essere un servizio di prossimità e di sostegno, apprezzato dalla popolazione, da anni il Care Team è attivo anche nella formazione del personale per l’assistenza alle vittime.

Il “Care Team Ticino” (CTTi), che impiega militi delle sei Regioni di protezione civile, è un servizio che offre sostegno psicosociale nell’immediato alle vittime (famigliari e/o persone coinvolte) in caso di eventi potenzialmente traumatici come catastrofi o incidenti gravi. Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie ai picchetti, garantisce il necessario supporto, oltre alle persone direttamente coinvolte nell’evento, anche a coloro che vi assistono senza esserne implicati in prima persona. In questo anno segnato dalla pandemia, il Care Team ha anche fornito puntuale supporto alla Task Force psicologica e al Contact Tracing.

Sono molteplici i campi d’intervento; fra i principali da citare le catastrofi naturali, gli infortuni mortali, gli incidenti stradali, gli omicidi, i suicidi. Nel 2020 il CTTi è stato in particolare sollecitato nell’ordine per decessi improvvisi in casa (19), suicidi (13) e incidenti stradali (11). Gli interventi, 65 complessivamente, hanno superato del 16% (+10) quelli dell’anno scorso.

Dalla sua costituzione nel 2015, il CTTi è intervenuto in 325 occasioni garantendo l’assistenza a 1’948 persone (adulti e minori), per un totale di 2’161 ore d’intervento (media di 7 ore a intervento).

Il Care Team Ticino ha pure formato, oltre ai propri operatori denominati care givers (con una formazione di base e continua), anche enti esterni che offrono un supporto (peer) ai loro collaboratori ed in particolare gli operatori del Care Team delle Ferrovie Federali Svizzere.

Le attestazioni di ringraziamento giunte testimoniano dell’apprezzamento di questo servizio da parte della cittadinanza.