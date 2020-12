I consigli dell'OMS: "Mascherina anche in casa e incontri all'aperto per Natale"

MONDO – "La mascherina va indossata anche in casa per gli incontri con persone di differenti nuclei familiari. Bisogna, inoltra, tenere le distanze ed effettuare il più possibile incontri all’esterno”. È la raccomandazione dell’OMS in vista del Natale e delle ormai imminenti festività.

"In Europa – sostiene l’OMS – c’è l’alto rischio di una nuova ondata nel 2021. Sappiamo che è strano dover indossare la mascherina quando si sta con amici e famiglia, ma è solo così che si contribuisce a garantire la salute di tutti. In caso di incontri all’interno è fondamentale tenere la distanza e assicurare una buona ventilazione".

Sulle stazioni sciistiche, l’OMS ha le idee chiare: “Lo sci non diffonde il Covid, ma le località affollate sì…”.