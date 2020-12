MILANO - Erano le 16.59 quando in diverse zone del Ticino si è sentita una scossa di terremoto, seppur non di grande entità, ma sufficiente per far tremare alcune case nel Mendrisiotto e nel Luganese, con segnalazioni anche nel Locarnese.

L'epicentro è stato a Milano, più precisamente a Trezzano sul Naviglio. La magnitudo del sisma si aggira tra il grado 3.8 e 4.3, ha fatto sapere l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

È stata largamente percepita in Ticino.