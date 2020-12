Meno contagi in Svizzera. I decessi però sono 120!

BERNA - Meno di 5'000 contagi, il numero scende rispetto a ieri e l'altro ieri. Oggi in Svizzera i nuovi positivi al Covid sono 4'478. Salgono però di parecchio i decessi, che nelle ultime 24 ore sono 120.

I totali sono al momento di 403'989 casi e 6'003 decessi.

Da inizio pandemia sono state ospedalizzate 16'412 persone. Quelle che sono state ricoverate tra ieri e oggi sono 184, un dato minore a quelli dei giorni scorsi.

I tamponi effettuati sono 41'079, con un tasso di positività del 10,90%. L'incidenza, ovvero i casi ogni 100mila abitanti, sono 664.

Le persone che si trovano in isolamento sono 33'766, mentre 36'124 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena, oltre a 393 viaggiatori tornati da paesi sulla lista nera.