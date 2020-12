Un video di applausi per medici e infermieri, lo promuove la più giovane intubata a Moncucco

LUGANO - A marzo ci furono tanti applausi per infermieri e medici impegnati in prima linea a curare i pazienti Covid, in un momento particolarmente difficile. Adesso il periodo è altrettanto, se non ancora di più, complicato, ma in pochi stanno sostenendo, anche simbolicamente, quelli che erano divenuti gli eroi della prima ondata.

M.M., la più giovane intubata a Moncucco, di cui avevamo ampiamente parlato, non dimentica la gratitudine verso gli operatori sanitari, che ora stanno facendo per altri quanto fatto per lei mesi fa, aiutandola a guarire dal Coronavirus. Assieme a un'amica sta raccogliendo dei video di applausi, dedicati a infermieri e dottori, da inviare loro.

Chi volesse partecipare può contattare le due promotrici, Mariella Montano e Mirella Martinelli.