USA - Via libera al vaccino di Moderna: lo ha deciso la Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia federale statunitense per la sicurezza dei farmaci).

Dopo quello di Pfizer quindi un altro vaccino ha ottenuto il sì da parte della FDA e potrà quindi essere distribuito. Chiunque abbia più di 18 anni negli USA può essere vaccinato.

Soddisfatto il commissario della Fda, Stephen Hahn: "Con l’approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale".