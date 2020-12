BELLINZONA - Con i 9 decessi delle ultime 24 ore, i morti in Ticino a causa dei Coronavirus hanno superato i 700, arrivando a 703. Una boa spaventosa che purtroppo è stata passata.

I contagi odierni sono 122, per un totale di 20'902.

Per quanto concerne le ospedalizzazioni, 11 persone sono state ricoverate e solo 4 dimesse. In ospedale ci sono 349 pazienti, due in più di ieri, di cui 41 in cure intense (due meno di ieri).