Poco più di mille contagi in tre giorni, con 201 morti

BERNA - Sono stati resi noti i dati relativi al Coronavirus in Svizzera registrati questo weekend. I casi superano i 1000, attestandosi a 1002 (comunque circa 700 meno rispetto al lunedì precedente).

I decessi sono 201, 8 in più rispetto a una settimana fa.

Scendono invece di parecchio i nuovi ricoverati, in queste 72 ore sono 391, sette giorni fa se ne erano contati, durante il fine settimana, 445.

I test eseguiti nei tre giorni sono 93'453, con una percentuale di positività del 10,70%.

I totali salgono a 413'991 contagiati accertati, 6'204 decessi e 16'803 persone ospedalizzate.

In isolamento ci sono 33'801 persone, in quarantena per essere stati in contatto con loro 36'336, mentre coloro che devono sottostare al provvedimento dopo il rientro da paesi a rischio sono 408.