I contagi sono il doppio di ieri! In ospedale una persona in più ma due in meno in cure intense

BELLINZONA - Il Dottor Merlani, durante la conferenza stampa, ha detto che i morti della seconda ondata superano già quelli della prima. Ieri si è passata la triste boa del 700 decessi, nelle ultime 24 ore se ne aggiungono altri 7.

Il totale sale così a 710.

Per quanto concerne i contagi, quelli registrati da ieri sono 255, il doppio di ieri. Da inizio pandemia i positivi accertati sono 21'157.

Cresce anche il numero di ricoveri, siamo a 39, con però più dimissioni rispetto a ieri, 23. In ospedale ci sono 350 persone, di cui 39 in cure intense (paragonando a ieri, uno in più fra i ricoverati ma due pazienti in meno in cure intense).