Suonare distanti ma vicini. L'idea della Civica Filarmonica per non rinunciare alla musica

MENDRISIO - "Chi fermerà la musica", cantavano i Pooh. A Mendrisio, nemmeno il Covid c'è riuscito. La Civica Filarmonica ha tenuto la sua esibizione di Natale, diretta da Carlo Balmelli.

I musicisti della società che ha Giovanni Jelmini come presidente ha trovato il modo di suonare distanti ma vicini, come indicano da tempo le campagne anti Covid, utilizzando le moderne tecnologie. Ciascuno ha infatti suonato il suo strumento da solo e con un montaggio video si può ascoltare Sleigh Ride come sarebbe stata se tutti fossero stati nello stesso posto.

Il video è stato pubblicato su Youtube e sta raccogliendo pareri positivi. Per dare un tocco natalizio in più, ciascun componente della Filarmonica portava qualcosa che ricorda il Natale, chi il cappello di Babbo Natale e chi le corna delle renne, altri hanno aggiunto il vestiario rosso.