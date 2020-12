Salgono ancora i contagi, ma diminuiscono i decessi e gli ospedalizzati

BELLINZONA - Aumentano ancora i contagi rispetto a ieri, anche se per fortuna quasi si dimezzano i decessi. I dati giornalieri ticinesi riguardo il Coronavirus parlano infatti di 288 nuovi positivi, uno dei numeri più alti dell'ultimo periodo. Il totale sale così a 21'438 contagiati accertati.

Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 4, portando la somma a 714.

Sono stati ricoverati 26 pazienti, lo stesso numero dei dimessi. Gli ospedalizzati sono ora 347, in diminuzione di 3 unità rispetto a ieri. In cure intense ci sono 38 malati di Covid, uno in meno di ieri.