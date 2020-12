BELLINZONA - Ancora più contagi rispetto a ieri, sfiorano i 300, fermandosi a 296, in Ticino. La somma totale dei positivi accertati al Covid da inizio pandemia sale a 21'734.

I decessi tornano a salire leggermente rispetto a ieri, sono 6, per un totale di 720 morti legate al virus.

Positivo però il fatto che i dimessi superano di parecchio i nuovi ospedalizzati: 37 contro 30. In ospedale ci sono 338 pazienti, 9 in meno di ieri, di cui 41 in cure intense (ieri erano 3 in meno).