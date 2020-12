Un segreto custodito da anni in Valle di Muggio, una bimba curiosa, la gioia in un biscotto. E il ricavato al Mulino

MAROGGIA - Un mese a quelle immagini terrificanti. Un mese all'incendio che ha distrutto il Mulino di Maroggia, colpendo al cuore la popolazione ticinese e facendo partire la solidarietà.

Raccolta fondi, una tombola digitale, organizzata da Ated - ICT Ticino e AbianchiDesign, l'incasso di una vendita di biscotti ed anche di un libro, tutti quelli che possono partecipano cercando di dare forza ai dipendenti e ai proprietari, che hanno ringraziato con uno striscione.

Il libro è quello di Matteo Cavadini, che per la prima volta ha pubblicato una sua fiaba, di quelle che racconta la sera ai suoi tre bambini. L'idea di devolvere tutto al Mulino è arrivata dopo, mentre il libro era già quasi in stampa (grazie a AimaProject), dato che l'incendio l'aveva colpito profondamente. "L'ingrediente segreto" termina con una ricetta (Matteo è cuoco) ma non parla di sola cucina. La storia è ambientata nel paesino di Monte, in Valle di Muggio, dove Emma, una bambina curiosa, furba e molto coraggiosa, proverà a risolvere un segreto custodito da anni... Alla fine troverà la gioia anche in un biscotto, da lì l'idea di concludere con una ghiotta ricetta.

Ed anche il collegamento, forse inconscio, col Mulino.

Alessandro Fontana ha più volte manifestato la volontà di ricostruire e ripartire e ai dipendenti è stato confermato il contratto almeno per un altro anno.