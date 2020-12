BELLINZONA - I contagi non danno tregua nemmeno a Natale. Superano infatti i 300, attestandosi a 302, quelli nuovi rilevati nelle ultime 24 ore

Purtroppo 8 persone sono decedute. I totali salgono a 22'036 positivi accertati da inizio pandemia e 728 decessi.

In ospedale sono state ricoverate 38 persone, a fronte di sole 27 dimesse. I pazienti nei nosocomi Covid sono oggi 343, 5 più di ieri, di cui 38 in cure intense (3 in meno di ieri).