Sette decessi anche il giorno di Natale. Ma scendono i contagi

BELLINZONA - Ancora 7 famiglie che piangono i loro cari, scomparsi il giorno di Natale. Si continua a morire di Covid in Ticino, 7 appunto i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 735.

I contagi invece sono più bassi (ma si trattava di un giorno festivo), si attestano a 148, per una somma di 22'184 da inizio pandemia.

20 pazienti sono stati ricoverati in ospedale, 11 sono stati dimessi. Ora nei nosocomi Covid ci sono 349 persone, 4 in meno di ieri, di cui 39 in cure intense (una più di ieri).