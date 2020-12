I decessi sono costanti, aumentano gli ospedalizzati

BELLINZONA - I casi di Covid ritornano a salire rispetto a ieri ma rimangono sotto i 200. Se ne registrano infatti 168 nuovi, per un totale di positivi accertati da inizio pandemia 22'352.

Il numero che resta purtroppo costante è quello dei morti. Sono 7 come ieri e portano la somma a 742.

Le persone che sono state ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore sono 25, contro 13 dimessi (in leggero aumento entrambe le cifre ma la differenza è maggiore rispetto a ieri). I pazienti ricoverati sono oggi 357, ben 8 più di ieri, con 44 persone in cure intense (5 più di ieri).