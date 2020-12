Ecco la neve! Il bianco Ticino causa i primi disagi al traffico

TICINO – Il Ticino si è risvegliato ricoperto dalla neve. Le previsioni di MeteoSvizzera non hanno sbagliato: la neve è caduta copiosa fino in pianura nella notte.

"Da 10 a pochi millimetri – comunicano gli esperti su Facebook – di precipitazioni hanno portato un manto nevoso fino in pianura valutato da 5 a 20 cm. In immagine la somma delle precipitazioni nevose ancora attese entro le prossime 6 ore. Nevicate in attenuazione da metà mattinata e cessazione attorno a metà giornata".

Non sono mancati nemmeno i disagi legati al traffico. Sull’A2 in direzione sud si è registrato un incidente verso le 7:30 tra il raccordo di Bellinzona-Nord e Bellinzona-Sud.

Fino a mezzogiorno – lo ricordiamo –, MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di livello 3 (pericolo marcato) per il Sottoceneri e di grado 2 (pericolo moderato) per tutto il Sopraceneri. Dal pomeriggio di oggi dovrebbe verificarsi il passaggio a tempo generalmente asciutto