Minusio, incendio in via Francesca: gravemente ustionata una donna

MINUSIO – La Polizia cantonale comunica che questa sera verso le 20:20 in via Francesca a Minusio, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, si è sviluppato un incendio. Ad essere intaccato dalle fiamme è stato un appartamento al 1 piano di una palazzina di 3 piani.

A titolo precauzionale 10 inquilini dello stabile sono stati evacuati e ospitati in un albergo della zona. Una 51enne cittadina svizzera è rimasta ustionata. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti oltre alla Polizia cantonale, i pompieri di Locarno, la Polizia della Città di Locarno, i soccorritori del SALVA e militi della Protezione civile di Locarno.

Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile - che è stato invaso dal fumo - sono tutt'ora in corso. A detta dei medici la vita della donna potrebbe essere in pericolo.