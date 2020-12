L'intervento di polizia che fa discutere: "Ci vuole più rispetto per il lavoro degli agenti"

LUGANO – Un intervento della Polizia di Lugano ha fatto parecchio discutere sui social. Filmati da un gruppo di giovani, quattro agenti della comunale hanno tenuto a terra un ragazzo scatenando le non timide reazioni dal mondo social. I giovani – fa sapere il Comando della Città – saranno sanzionati per infrazioni alla Legge sull’ordine pubblico e denunciati per non avere rispettato l’ordinanza Covid-19.

Attraverso una nota diffusa nella serata di ieri, la polizia ha spiegato che “la pattuglia si è recata al Quartiere Maghetti dopo una segnalazione di rumori molesti”. I rinforzi sono stati necessari “per far fronte all’assembramenti e alle provocazioni di una decina di individui”. Il ragazzo immobilizzato a terra – un iracheno già noto alle forze dell’ordine –, ha strappato la divisa di un agente agendo con particolare violenza.

Tante le reazioni giunte anche dal mondo della politica. Il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi si è schierato dalla parte della polizia. “Le forze di polizia – scrive – anche in Svizzera sono spesso bersagliate da insulti e violenza. Indipendentemente dal caso, che non conosco e che non voglio commentare, è bene ricordare che i compiti della polizia sono quelli di far rispettare la legge e garantire la sicurezza. La nostra. Credo di poter affermare che la nostra polizia sia generalmente proporzionale negli interventi, anzi, in certe situazioni eccessivamente prudente. Imparino i giovani, e anche quelli meno giovani, a rispettare il lavoro della polizia. Fino a prova del contrario se ci si comporta correttamente non si viene placati da 4-5 poliziotti”.

“Chi aggredisce un agente, aggredisce la società”. È con queste parole che il deputato PPD Giorgio Fonio commenta il recente accaduto. “L’offesa e il dileggio nei confronti della nostra Polizia – continua – sono lo specchio del degrado della nostra società! Alcuni commenti che sono seguiti al video del fermo di ieri sera fanno semplicemente schifo. Un grazie agli agenti che garantiscono, con fatica, oltre che alla nostra sicurezza anche il rispetto delle misure imposte dall’autorità per combattere il COVID! E pene più severe nei confronti di chi aggredisce le forze dell’ordine”.