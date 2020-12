Foto del Consiglio federale per il 2021: nuovo sguardo su un panorama familiare

BERNA – La Cancelleria federale ha pubblicato la fotografia ufficiale del Consiglio federale per il 2021. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha scelto il soggetto e incaricato il fotografo Markus A. Jegerlehner degli scatti e del montaggio dell’immagine.

La fotografia del Consiglio federale per il 2021 ritrae i sette consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione in gruppo. Alle loro spalle, una veduta a volo d’uccello del Palazzo del Parlamento. Markus A. Jegerlehner ha scattato la fotografia del Palazzo del Parlamento durante il confinamento nel mese di maggio del 2020 servendosi di un drone per il quale ha ottenuto un’autorizzazione speciale. Con questa insolita prospettiva il fotografo invita il pubblico ad avere un nuovo sguardo su un panorama familiare. Il presidente della Confederazione Parmelin ha aggiunto: «Per me è importante che in questi tempi difficili si riesca tutti insieme a guardare in modo nuovo e impar-ziale ciò che ci sembra immutabile. Così facendo contribuiamo concretamente alla coesione del nostro Paese.»

Dopo uno stage come agricoltore nella fattoria della famiglia Parmelin, il fotografo Markus A. Jegerlehner ha lavorato come assistente di volo e capo cabina per Swissair/Swiss International Airlines. Parallelamente ha seguito una formazione per diventare fotografo. Si è fatto conoscere per una fotografia che ritraeva un pilota di Swissair su una spiaggia a Rio de Janeiro durante il grounding della compagnia e per la quale nel 2002 ha ottenuto il Swiss Press Photo Award, nella categoria attualità.

La fotografia ufficiale del Consiglio federale è stata stampata in 50 000 copie e può essere scaricata e ordinata sul sito Internet www.admin.ch, dove un breve filmato mostra come è stata realizzata.