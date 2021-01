Ecco la Brexit, "ora la libertà è nelle nostre mani"

LONDRA - La Gran Bretagna è ufficialmente fuori dal mercato unico europeo. Con l'inizio dell'anno nuovo si è infatti concluso il periodo di transizione e i rapporti commerciali tra Gran Bretagna e Unione europea saranno ora regolati dall'accordo firmato dai leader europei e dal premier britannico Boris Johnson il 24 dicembre.

"Ora – ha detto Johnson nel discorso di fine anno –, abbiamo la libertà nelle nostre mani. Il Regno Unito sarà libero di fare le cose in modo diverso e, qualora fosse necessario, meglio rispetto agli amici nell'Ue. Il Paese lavorerà con partner di tutto il mondo. Non solo per contrastare il cambiamento climatico, ma anche per creare milioni di posti di lavoro di cui avremo bisogno anche negli anni a venire".