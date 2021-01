"Solo con il vaccino ne possiamo uscire"

ITALIA – L’era del vaccino anti Covid è iniziata. Ancora nella sua fase iniziale, la vaccinazione è da tempo oggetto di polemiche anche accese tra esperti e sui social. In Italia, per esempio, alcuni medici hanno rinunciato al vaccino. Argomento, questo, sul quale è intervenuto il direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli durante la trasmissione “Agorà”.

“Non ne siamo fuori – dice –, solo il vaccino ci aiuterà a venirne fuori, pur con i tempi lunghi della campagna. Dobbiamo quindi continuare a mantenere le tutele del caso. Temo, purtroppo, che nelle ultime settimane ci siano stati messaggi contraddittori. È, ovviamente, una situazione senza precedenti. Ma si tratta di una battaglia che possiamo vincere”.

Sui medici che non intendono vaccinarsi, Galli ha le idee chiare: “Chi non si vaccina cambia mestiere. Siamo tutti molto drastici su questo: c'è la responsabilità del medico di non portare l'infezione in corsia, e quindi lavorare in sicurezza anche nei confronti dei propri colleghi".