Koch vede la fine del tunnel e giustifica i giovani. "Non possono vivere come anziani"

BERNA - Mister Corona vede la fine del tunnel, anche se non immediata. Daniel Koch, uno degli uomini simbolo della prima ondata, è tornato a esprimersi sul Coronavirus.

A suo avviso, ci si potrà lasciare il virus alle spalle ma non prima della fine del 2021, ergo fra una dozzina di mesi. "Sono molto fiducioso che entro la fine del 2021 potremo lasciare il Covid-19 dietro alle nostre spalle", ha detto a una trasmissione della RTS. Decisivi saranno per lui i test rapidi e il vaccino, ovviamente. La popolazione, secondo lui, si lascerà alle spalle i timori. "Sono fiducioso che a poco a poco riusciremo a convincere molte più persone a farsi somministrare le dosi di vaccino. Lo si vede anche adesso in altri Paesi: una volta che le campagne sono ben avviate, la gente vi aderisce".

Ci sarà ancora qualche mese complicato da affrontare, non lo sorprende comunque che si sia sviluppato il ceppo sudafricano. "Ci si aspettava che si sarebbero sviluppati nuovi ceppi del virus, più facilmente trasmissibili. Conforta tuttavia il fatto che finora questa variante non sembrerebbe essere più virulenta, e quindi più pericolosa".

Giustifica anche i giovani che hanno bisogno di contatto. Per Koch, "non possono vivere come anziani", bisogna trovare il modo di render loro la vita più semplice.