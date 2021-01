Via libera al vaccino di Moderna

BRUXELLES – L'Agenzia europea del farmaco il via libera al vaccino anti-Covid di Moderna. Lo comunica la stessa Ema. Si tratta del secondo vaccino che riceve il semaforo verde da parte dell'agenzia dopo quello della Pfizer.

"L'Ema ha raccomandato la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino anti Covid-19 di Moderna per prevenire la malattia nelle persone a partire dai 18 anni di età. Questo è il secondo vaccino Covid-19 che l'Ema ha raccomandato per l'autorizzazione", si legge nella nota dell'agenzia.

"Il vaccino è stato valutato dal Comitato per i medicinali ad uso umano che ha accertato l'efficacia e la qualità, oltre ad averne raccomandato l'uso. Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l'attuale emergenza".