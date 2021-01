Si scende leggermente. La percentuale di positività e i ricoveri sono i più bassi settimanali

BERNA - 3'220 casi, un numero ancora alto, ma comunque il più basso di questa settimana di inizio gennaio. In Svizzera i positivi accertati al Covid salgono così a 477'983 .

I decessi delle ultime 24 ore sono 75, esattamente come ieri, per un totale di 7'583.

Il tasso di positività dei testati è dell'11,98%, il più basso settimanale.

Per quanto riguarda i ricoveri, 166 persone sono state portate in ospedale da ieri, anche qui si tratta del dato minore in tutta la settimana.

In isolamento ci sono 26'165 persone, altre 33'242 entrate in contatto con loro sono state poste in quarantena, mentre 5'863 persone devono osservare il provvedimento essendo di ritorno da un Paese a rischio.