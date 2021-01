Negozi chiusi e telelavoro obbligatorio, il Consiglio Federale pronto a inasprire le misure

BERNA - La variante inglese ora fa paura, si teme che possa raggiungere il 30% in Svizzera in cinque settimane, come scrive l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una lettera ai Cantoni. E allora, temendo che la curva non scenda e che anzi le nuove varianti rendano la situazione ancor più critica, sini pensa a misure più drastiche.

Si andrebbe verso il telelavoro obbligatorio, ove non si può sarebbe obbligatorio indossare le mascherine e mettere per iscritto i provvedimenti adottati.

I negozi che non vendono beni di prima necessità verrebbero chiusi.

Agli eventi privati potrebbero partecipare solo 10 persone di due nuclei familiari, il numero di persone consentite per gli assembramenti scenderebbero a 10, come già avviene in Ticino.

Le categorie a rischio devono essere maggiormente protette, per esempio garantendo di poter lavorare da casa. Il Consiglio Federale auspica anche test Covid regolari per chi lavora nelle strutture con pazienti che rientrano in quelle fasce.